Долой верхнюю одежду: Ольга Серябкина обнажилась, призывая весну и тепло

37-летняя певица Ольга Серябкина, похоже, очень сильно соскучилась по весне. 11 марта она выложила в соцсети подборку фотографий себя на фоне автомобиля Ferrari и водопада, представ перед поклонниками в черном лифчике.

«Этими фотографиями я официально призываю весну и тепло», - подписала снимки артистка.