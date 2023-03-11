Долой верхнюю одежду: Ольга Серябкина обнажилась, призывая весну и тепло

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: Global Look Press

Звезде хочется поскорее раздеться.

37-летняя певица Ольга Серябкина, похоже, очень сильно соскучилась по весне. 11 марта она выложила в соцсети подборку фотографий себя на фоне автомобиля Ferrari и водопада, представ перед поклонниками в черном лифчике.

«Этими фотографиями я официально призываю весну и тепло», - подписала снимки артистка.

Ольга Серябкина призывает весну. Фото: соцсети

Подписчики звезды поняли иронию и оставили множество веселых комментариев:

«Давай, Оль. Растопите уже этот снег и дайте тепло».

«Надеюсь, сработает».

«Весна, приди!»

«Но призовешь только эрекцию».

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Напомним, зима за окном не особо мешала Серябкиной радовать поклонников соблазнительными фотографиями.

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