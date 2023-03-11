Долой верхнюю одежду: Ольга Серябкина обнажилась, призывая весну и тепло

37-летняя певица Ольга Серябкина, похоже, очень сильно соскучилась по весне. 11 марта она выложила в соцсети подборку фотографий себя на фоне автомобиля Ferrari и водопада, представ перед поклонниками в черном лифчике.
«Этими фотографиями я официально призываю весну и тепло», - подписала снимки артистка.
Ольга Серябкина призывает весну. Фото: соцсети
Подписчики звезды поняли иронию и оставили множество веселых комментариев:
«Давай, Оль. Растопите уже этот снег и дайте тепло».
«Надеюсь, сработает».
«Весна, приди!»
«Но призовешь только эрекцию».
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Напомним, зима за окном не особо мешала Серябкиной радовать поклонников соблазнительными фотографиями.