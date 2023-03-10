«Рома, мы не перестаем за тебя молиться»: Жулин встревожен состоянием Костомарова

Вот уже два месяца Роман Костомаров борется за свою жизнь. В Коммунарке за фигуристом присматривают врачи, которые делают все возможное, чтобы он как можно скорее пошел на поправку. Однако давать какие-то прогнозы никто не берется. Врачи ждали, когда фигурист постепенно выйдет из медикаментозного сна. Некоторое время Роман Костомаров провел на ИВЛ.

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Илья Авербух уже делился словами поддержки в адрес олимпийского чемпиона. Хореограф восхитился женой Романа Костомарова. Фигуристка Оксана Домнина неотлучно находится рядом с ним. Ездит в Коммунарку как на работу, каждое утро.

В скорейшее выздоровление олимпийского чемпиона верит и обеспокоенный Александр Жулин. Бывший муж Татьяны Навки, с которой в танцах на льду Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады, надеется, что фигурист в скором времени почувствует себя луше.