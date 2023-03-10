Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии этих шоу на ТНТ: минус три проекта

Шоумен и телеведущий Азамат Мусагалиев в новом интервью в подкасте Басты «Вопрос ребром» проговорился о закрытии сразу нескольких шоу на ТНТ. Речь идет сразу о трех крупных и давно знакомых телезрителям проектах.
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Причем, все три шоу непосредственно связаны с Мусагалиевым. Шоумен был их ведущим. Это «Музыкальная интуиция» (адаптация зарубежного шоу Is That Really Your Voice), «Я тебе не верю» и «Где логика?».
Мусагалиев уверяет, что не расстроился, когда узнал о закрытии проектов. Несмотря на то, что он лишается заработка с уходом из сетки этих программ, отношение к происходящему у него философское.
«Я же на это все не рассчитывал, то есть этого могло и не быть. Мне говорят: «Будешь вести шоу «Музыкальная интуиция»?» Я такой: «Да, давайте. А что для этого надо?». «Да ничего особенного, выходишь, берешь микрофон, говоришь «Здрасьте», вот такие люди сидят».
«А будешь «Я тебе не верю» вести?». «Да давайте». А этого могло и не быть, понимаете?» - объясняет себе и другим Мусагалиев.