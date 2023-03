Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии этих шоу на ТНТ: минус три проекта

Шоумен и телеведущий Азамат Мусагалиев в новом интервью в подкасте Басты «Вопрос ребром» проговорился о закрытии сразу нескольких шоу на ТНТ. Речь идет сразу о трех крупных и давно знакомых телезрителям проектах.

Причем, все три шоу непосредственно связаны с Мусагалиевым. Шоумен был их ведущим. Это «Музыкальная интуиция» (адаптация зарубежного шоу Is That Really Your Voice), «Я тебе не верю» и «Где логика?».

Мусагалиев уверяет, что не расстроился, когда узнал о закрытии проектов. Несмотря на то, что он лишается заработка с уходом из сетки этих программ, отношение к происходящему у него философское.