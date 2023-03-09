«Решил разыграть журналистов»: рэпер Птаха не попадал под обстрел в ДНР, а просто пошутил

Новость о том, что рэпер Птаха попал под обстрел где-то в Донбассе, оказалась фейком, причем запущенным самим артистом. Оказалось, что музыкант пришел на полигон, снимая себя на видео в военной форме и с автоматом. Вдруг рядом раздались выстрелы, и Давид Нуриев (настоящее имя рэпера) уронил телефон. Получив этот ролик, организаторы поездки исполнителя в ДНР забили тревогу, так как связь со звездой оборвалась.

Однако на следующий день в Сети появилась вторая часть снятого артистом видео, в которой он поднимает телефон и с улыбкой говорит, что просто подражал украинским звездам, которые вот так на безопасных полигонах снимают ролики, будто отправились не передовую.

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Организаторы поездки исполнителя в ДНР подтвердили, что сведения об «обстреле», под который якобы попал рэпер, не подтвердились.

«Оказалось, что Птаха решил разыграть журналистов и спародировать поездки украинских звезд на передовую. Видео, на котором он якобы попал под обстрел, было снято на стрелковом полигоне достаточно далеко от передовой», — цитирует РИА Новости одного из них. «Птаха и его товарищ Антон 3022 сняли видео на полигоне со стрельбой, потом вырезали из него шесть секунд и прислали нам. Антон 3022 сказал только, что они «попали под обстрел». Все наши попытки выяснить подробности, оказать им помощь или вывезти из красной зоны были безрезультатны, так как ребята отключили телефоны и не отвечали на звонки. Уже вечером в четверг мы выяснили, что рэперы давно находятся в Ростовской области и их жизни ничто не угрожает».

Итак, организаторы сами стали жертвами розыгрыша 41-летнего артиста. Но неужели Птахе ничего не будет за такие шутки?