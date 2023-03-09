Помолодел! Седовласый Юдашкин галантно позволил жене опереться на его локоть: расправил плечи (фото)

Валентин и Марина Юдашкины живут душа в душу уже долгие годы. Они воспитали общую дочку Галину, которая пошла по стопам именитого отца, став дизайнером. Наследница кутюрье создает наряды для детей. В обновках от Галины Юдашкиной щеголяла и дочка Аллы Пугачевой — Лиза Галкина, малышка даже участвовала в дефиле.

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В своем микроблоге Марина Юдашкина поделилась свежим фото с мужем. Поклонники заметили, что модельер заметно помолодел. Похоже, что на самочувствие Валентин Абрамович не жалуется. Смотрится он бодро. Модельер галантно позволил жене опереться на его локоть, расправив плечи. Седовласый Юдашкин выглядит как настоящий джентльмен.