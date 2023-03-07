«Мы все обязательно вернемся»: Александр Васильев отреагировал на сообщение о съемках «Модного приговора»

В канун 8 марта в телеграм-каналах появилась информация о том, что любимая многими женщинами программа Первого канала «Модный приговор» возвращается в эфир. Якобы, съемки новых программ стартуют в ближайшее время.
Между тем, один из соведущих проекта о моде, историк моды Александр Васильев сейчас находится на пути из Египта в Израиль. Мэтр дал понять, что «Модный приговор» пока не возвращается в эфир. По крайней мере, ему самому об этом ничего неизвестно.
«Скучаю ли я по «Модному приговору»? Я переодевал женщин тринадцать с половиной лет. Сейчас я не на контракте. Думаю, что да. Когда-нибудь мы все обязательно вернемся», - сказал Александр Васильев.
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Александр Васильев напомнил, что в самое ближайшее время на НТВ начнет выходить новая программа о моде с ведущими Надеждой Бабкиной и Владиславом Лисовцом - «Модные народные».
«Думаю, что это будет интересная передача», - добавил Александр Васильев.
По материалам телеграм-канала «Антиглянец».