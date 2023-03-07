«Мы все обязательно вернемся»: Александр Васильев отреагировал на сообщение о съемках «Модного приговора»

В канун 8 марта в телеграм-каналах появилась информация о том, что любимая многими женщинами программа Первого канала «Модный приговор» возвращается в эфир. Якобы, съемки новых программ стартуют в ближайшее время.

Между тем, один из соведущих проекта о моде, историк моды Александр Васильев сейчас находится на пути из Египта в Израиль. Мэтр дал понять, что «Модный приговор» пока не возвращается в эфир. По крайней мере, ему самому об этом ничего неизвестно.