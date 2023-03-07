«Прогулял»: Станислав Ярушин признался, на что потратил первый гонорар

По признанию популярного актера Станислава Ярушина, если бы он с молодости правильно инвестировал заработанное, то жил бы сейчас совсем иначе. А вообще Ярушин привык трудиться с детства: уже 9-летним мальчиком, работая после уроков на заправке, он сумел накопить солидную по тем временам сумму – 5 рублей. И потратил их на жвачки. А первый крупный актерский гонорар Станислав получил, когда играл в КВН. И использовал его на покупку модной одежды:
«Я купил шмотки. Это, по-моему, был город Красноярск, мы приехали на гастроли, зашли в какой-то магазин, где я купил на 10 тысяч столько всего».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Тогда ему было всего 22 года, и парень, не задумываясь, тратил деньги на то, что ему понравилось.
«Я очень много прогулял, потратил деньги ни на что. Если бы я инвестировал как сегодня, то у меня другая ситуация бы была. И она бы оставалась творческая, но просто финансовая подушка была бы абсолютно другая. Наверное, были бы другие горизонты. Но если совсем умничать, то всему свое время, и, если со мной такое было, значит, тому и надо было быть», - приводит слова актера телеканал «360».