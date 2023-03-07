«Прогулял»: Станислав Ярушин признался, на что потратил первый гонорар

По признанию популярного актера Станислава Ярушина, если бы он с молодости правильно инвестировал заработанное, то жил бы сейчас совсем иначе. А вообще Ярушин привык трудиться с детства: уже 9-летним мальчиком, работая после уроков на заправке, он сумел накопить солидную по тем временам сумму – 5 рублей. И потратил их на жвачки. А первый крупный актерский гонорар Станислав получил, когда играл в КВН. И использовал его на покупку модной одежды:

«Я купил шмотки. Это, по-моему, был город Красноярск, мы приехали на гастроли, зашли в какой-то магазин, где я купил на 10 тысяч столько всего».

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Тогда ему было всего 22 года, и парень, не задумываясь, тратил деньги на то, что ему понравилось.