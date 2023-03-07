Будет петь для «рабов» и «холопов»? Возвращение Пугачевой в Россию рьяно осудил Худяков

Политик Роман Худяков не смог молчать, когда услышал от продюсера Сергея Дворцова о том, что певица якобы собирается к своему 75-летию устроить юбилейный тур по России.
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И, дескать, если конфликт в мире затянется, то сделает это она в 77 или даже в 78 лет, исполняя песни для россиян под фонограмму.
Худяков посчитал такой подход (если это правда) просто насмешкой над своим народом.
«То есть нашей стране она отмерила (и таких много) всего несколько лет. Потом придет Запад, надеется Пугачева и ей подобные персонажи, и можно будет не волноваться за свои деньги и активы и снова петь для «рабов» и «холопов», чтобы заработать еще», - ужаснулся Роман Худяков.