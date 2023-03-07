Будет петь для «рабов» и «холопов»? Возвращение Пугачевой в Россию рьяно осудил Худяков

Политик Роман Худяков не смог молчать, когда услышал от продюсера Сергея Дворцова о том, что певица якобы собирается к своему 75-летию устроить юбилейный тур по России.

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И, дескать, если конфликт в мире затянется, то сделает это она в 77 или даже в 78 лет, исполняя песни для россиян под фонограмму.

Худяков посчитал такой подход (если это правда) просто насмешкой над своим народом.