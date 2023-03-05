Стала моложе на 20 лет: похорошевшая Пугачева показалась из Израиля в «День желтых цветов»

Алла Пугачева каждый год «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Певица сама придумала праздник «День желтых цветов» и обязательно его праздновала, собирая друзей в своем замке в Грязи.

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Также именно в этот день к ней приходили ее верные фанаты с желтыми цветами и дарили их своей любимице.

Однако в этом году Алла Пугачева не приняла поклонников и отметила праздник в Израиле, куда отправилась со своей семьей еще в прошлом году.

Народная артистка выставила в Сеть свое селфи, поразив народ своим моложавым видом, будто сбросив 20 лет.