Стала моложе на 20 лет: похорошевшая Пугачева показалась из Израиля в «День желтых цветов»

Алла Пугачева каждый год «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Певица сама придумала праздник «День желтых цветов» и обязательно его праздновала, собирая друзей в своем замке в Грязи.
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Также именно в этот день к ней приходили ее верные фанаты с желтыми цветами и дарили их своей любимице.
Однако в этом году Алла Пугачева не приняла поклонников и отметила праздник в Израиле, куда отправилась со своей семьей еще в прошлом году.
Народная артистка выставила в Сеть свое селфи, поразив народ своим моложавым видом, будто сбросив 20 лет.
«С первым воскресеньем весны!» - написала Пугачева под фото.
Алла Пугачева. Фото: соцсети