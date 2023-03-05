Теряет голос: семья Валерии заразилась неизвестным вирусом

Певица Валерия сообщила, что ее семья заболела неизвестным вирусом. Сначала слегла ее мама - 85-летняя Галина Николаевна. Потом заразилась и сама артистка вместе с мужем Иосифом Пригожиным.

«Нам до сих пор не сказали, что это такое. Мы сдаем кровь, кровь идеальная. Говорят, что какой-то был вирус. Шлейф тянется месяц, полтора, два. У меня очень много знакомых именно так болеют», - рассказала она.

Валерия также подчеркнула, что из-за последствий болезни у нее начал пропадать голос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».