«Они закусились»: вратарь «Динамо» вспомнил о конфликте Станислава Черчесова с Егором Кридом

Футболист клуба «Динамо» Игорь Лещук поделился подробностями конфликта артиста Егора Крида и тренера Станислава Черчесова.

По словам Лещука, Черчесов сильно возмутился, когда Крид опоздал на совместную съемку рекламы чипсов. Музыкант появился на полтора часа позже назначенного времени.

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