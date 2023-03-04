«Они закусились»: вратарь «Динамо» вспомнил о конфликте Станислава Черчесова с Егором Кридом

Футболист клуба «Динамо» Игорь Лещук поделился подробностями конфликта артиста Егора Крида и тренера Станислава Черчесова.
По словам Лещука, Черчесов сильно возмутился, когда Крид опоздал на совместную съемку рекламы чипсов. Музыкант появился на полтора часа позже назначенного времени.
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«Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил», – вспомнил футболист.
«А мы потом десять часов продолжали. Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь», – заявил Лещук в беседе с sport-express.ru.