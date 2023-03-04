«Всех люблю»: Виктория Бекхэм сфотографировалась с невесткой Николой Пельтц, которую якобы ненавидит

3 марта дизайнер Виктория Бекхэм представила свою новую коллекцию на Неделе моды в Париже. На показе собралась почти вся семья Бекхэмов – не было только среднего сына Ромео. Зато старший Бруклин приехал вместе со своей женой Николой Пельтц, их браку скоро исполнится год. По традиции, Виктория собрала всех на групповое фото.
Идеальные Бекхэмы. Фото: соцсети
«Я бы не смогла без вас, я так вас всех люблю, - подписала снимок бывшая певица и отметила всех присутствующих. – Харпер, Дэвид, Круз, Бруклин, Никола. Поцелуи из Парижа. Мы скучаем по тебе, Ромео!»
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
А тем временем западная пресса уже год ищет подтверждение тому, что молодая актриса Никола Пельтц и ее знаменитая свекровь Виктория Бекхэм ненавидят друг друга. Мол, поругались во время свадьбы и с тех пор конфликтуют. Успокойтесь уже, господа репортеры, - в звездной семье все спокойно, и все друг друга любят.