«Всех люблю»: Виктория Бекхэм сфотографировалась с невесткой Николой Пельтц, которую якобы ненавидит

«Я бы не смогла без вас, я так вас всех люблю, - подписала снимок бывшая певица и отметила всех присутствующих. – Харпер, Дэвид, Круз, Бруклин, Никола. Поцелуи из Парижа. Мы скучаем по тебе, Ромео!»

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А тем временем западная пресса уже год ищет подтверждение тому, что молодая актриса Никола Пельтц и ее знаменитая свекровь Виктория Бекхэм ненавидят друг друга. Мол, поругались во время свадьбы и с тех пор конфликтуют. Успокойтесь уже, господа репортеры, - в звездной семье все спокойно, и все друг друга любят.