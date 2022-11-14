«Вернуть сына»: Виктория Бэкхем готовится к «войне» с невесткой Николой Пельтц

Подруги «перчинки» и жены футболиста Дэвида Бэкхема, Виктории, рассказали, что она готовится к «войне» со своей невесткой Николой Пельтц. Звездная мама считает, что ее сын Бруклин попал в цепкие лапы семьи своей супруги. И теперь Виктория сделает все, чтобы вернуть его, пишет издание Heat World.

Бэкхем решила, что если Бруклин и дальше будем общаться с семьей Пельтц, то для него ничем хорошим это не закончится. Как рассказали подружки Виктории, конфликт между невесткой и свекровью назрел уже довольно давно. Обе стороны готовы к прямым столкновениям друг с другом, чаша терпения переполнена и у звездной мамы, и у Николы. Конфликт еще обострился и потому, что сам Бруклин начал осознавать, в какой ситуации оказался.

Первое время после громкой свадьбы молодой человек во всем поддерживал свою супругу и постепенно отдалялся от своей семьи. Как принято считать, причиной острых отношений между женщинами стала история со свадебным платьем для Пельтц. Мол, Виктория, как известный дизайнер, отказалась шить его для невестки. А кто-то считает, что сама девушка отказалась примерять уже готовый наряд от свекрови.

Никола избалована своими родителями-миллиардерами и считает, что общение Бруклина с ее родственниками принесет только пользу. Но, похоже, что Пельтц со своими собственническими замашками зашла слишком далеко. И это начал осознавать сам Бруклин.

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С момента свадьбы молодой человек проживает в поместье семейства Пельтц. Сначала ему льстило внимание семьи супруги и нравились шикарные апартаменты. Однако в последнее время, как рассказали подружки Виктории, между Николой и Бруклином случился настоящий разлад. Парочка постоянно ссорится.