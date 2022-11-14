«Вернуть сына»: Виктория Бэкхем готовится к «войне» с невесткой Николой Пельтц

Подруги «перчинки» и жены футболиста Дэвида Бэкхема, Виктории, рассказали, что она готовится к «войне» со своей невесткой Николой Пельтц. Звездная мама считает, что ее сын Бруклин попал в цепкие лапы семьи своей супруги. И теперь Виктория сделает все, чтобы вернуть его, пишет издание Heat World.
Бэкхем решила, что если Бруклин и дальше будем общаться с семьей Пельтц, то для него ничем хорошим это не закончится. Как рассказали подружки Виктории, конфликт между невесткой и свекровью назрел уже довольно давно. Обе стороны готовы к прямым столкновениям друг с другом, чаша терпения переполнена и у звездной мамы, и у Николы. Конфликт еще обострился и потому, что сам Бруклин начал осознавать, в какой ситуации оказался.
Первое время после громкой свадьбы молодой человек во всем поддерживал свою супругу и постепенно отдалялся от своей семьи. Как принято считать, причиной острых отношений между женщинами стала история со свадебным платьем для Пельтц. Мол, Виктория, как известный дизайнер, отказалась шить его для невестки. А кто-то считает, что сама девушка отказалась примерять уже готовый наряд от свекрови.
Никола избалована своими родителями-миллиардерами и считает, что общение Бруклина с ее родственниками принесет только пользу. Но, похоже, что Пельтц со своими собственническими замашками зашла слишком далеко. И это начал осознавать сам Бруклин.
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С момента свадьбы молодой человек проживает в поместье семейства Пельтц. Сначала ему льстило внимание семьи супруги и нравились шикарные апартаменты. Однако в последнее время, как рассказали подружки Виктории, между Николой и Бруклином случился настоящий разлад. Парочка постоянно ссорится.
Масла в огонь добавило то, что молодой человек начал уговаривать Николу съехать из поместья, однако та отказала мужу, сказав, что пока ее карьера и его не устроена, и им лучше оставаться в апартаментах семейства Пельтц. Бруклин сдался и начал звонить своей матери Виктории, чтобы пожаловаться на неуступчивую жену. После того как Бэкхем обо всем узнала, она решила действовать более решительно. По слухам, она готова пойти на все, чтобы вернуть сына домой.