Подмосковный дом Светланы Лободы продадут за 650 миллионов рублей

«Но легально вывезти такие огромные деньги из России проблематично: у нас есть служба финансового мониторинга, которая не позволит это сделать. Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами», — добавил адвокат в беседе с kp.ru.