Подмосковный дом Светланы Лободы продадут за 650 миллионов рублей

Светлана Лобода

Светлана Лобода у своего особняка. Фото: соцсети 

Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился экспертным мнением.

Стало известно, что дом украинской исполнительницы Светланы Лободы выставлен на продажу за баснословную сумму.

Адвокат рассказал подробности продажи элитной недвижимости знаменитости. 

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«Скорее всего, дом Лобода продает через посредника по доверенности, которую могла оформить и за рубежом. Либо дом передан кому-то по дарственной, и новый владелец выставил особняк на продажу», — рассказал эксперт.

«Но легально вывезти такие огромные деньги из России проблематично: у нас есть служба финансового мониторинга, которая не позволит это сделать. Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами», — добавил адвокат в беседе с kp.ru.

К слову, подмосковный дом площадью 1,4 тысячи квадратных метров Лобода летом прошлого года переписала на охранника. 

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