«Тот случай, когда талия шириной с бедра»: Нетребко в платье-тянучке взгромоздилась на шпильки

Анна Нетребко примерила дизайнерское платье, которое понравилось далеко не всем ее поклонникам. Многие сравнили присборенную ткань неонового наряда с «бабушкиными кухонными занавесками». Другие встали на защиту оперной дивы, заявив, что высокая мода не требует поклонения стереотипам.

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Нашлись и те, кто обратил внимание на странные пропорции фигуры звезды оперной сцены. В этом платье Анна Нетребко казалась уж слишком прямоугольной. Певица примерила туфли на шпильке, визуально добавив своим формам массивности. Казалось, что оперная дива имеет богатырский рост.