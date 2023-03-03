«Тот случай, когда талия шириной с бедра»: Нетребко в платье-тянучке взгромоздилась на шпильки

Анна Нетребко примерила дизайнерское платье, которое понравилось далеко не всем ее поклонникам. Многие сравнили присборенную ткань неонового наряда с «бабушкиными кухонными занавесками». Другие встали на защиту оперной дивы, заявив, что высокая мода не требует поклонения стереотипам.
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Нашлись и те, кто обратил внимание на странные пропорции фигуры звезды оперной сцены. В этом платье Анна Нетребко казалась уж слишком прямоугольной. Певица примерила туфли на шпильке, визуально добавив своим формам массивности. Казалось, что оперная дива имеет богатырский рост.
Анна Нетребко в платье-тянучке. Фото: личный архив
«Тот случай, когда талия шириной с бедра», «Странное платье! Интересное, но вас не красит», «Фигура стала выглядеть какой-то необъятной», «Не ваш фасон совершенно», — пишут фолловеры.