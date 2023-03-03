Клава Кока опубликовала свой телефон и объявила, что хочет замуж

Узнав, что ее номер телефона оказался в открытом доступе в интернете, Клава Кока поначалу огорчилась. Но потом решила использовать этот инцидент с пользой для себя — и объявила, что ответит каждому позвонившему поклоннику.

Позднее певица и сама выложила свой номер в соцсетях и сопроводила его шутливым комментарием: мол, теперь она ждет предложений о замужестве. Наконец, в Сети появилось фото Клавы Коки и Розы Сябитовой с подписью: «Давай поженимся 2.0».

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Оказалось — все это было частью пиар-кампании новой песни Коки под названием «Замуж». Фанаты надеются, что в новом клипе Клавы они смогут увидеть и Розу Сябитову — главную сваху страны, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на E1.RU.