Как Пореченкова водили за руку на площадке: рассказывает режиссер Светозаров

2 марта, в день рождения известного актера Михаила Пореченкова, своими впечатлениями о нем поделился режиссер Дмитрий Светозаров.
«В 1990-е годы, времена коллапса, в том числе российского кинематографа, в поисках приработка я занимался рекламой. На съемках ролика о японских кондиционерах мне привезли Мишу Пореченкова. Помню смешную деталь — он играл в противогазе, но несмотря на это я почувствовал его удивительный дар — чувство юмора и способность его выражать», — рассказал режиссер и сценарист.
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Светозаров и Пореченков подарили зрителям сериал, уже ставший легендой, — «Агент национальной безопасности».
«Когда я искал формулу агента — сочетание сурового экшена с некой авторской иронией — Миша оказался идеальным героем. У него был большой театральный опыт, но в кино в то время, пусть на меня не обижается, он понимал мало. Помню, как на первых съемках я водил его за руку на площадке, объясняя азы монтажа. Он на моих глазах учился мастерству киноактера», — приводит слова Светозарова издание «РИА ФАН».