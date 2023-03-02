Как Пореченкова водили за руку на площадке: рассказывает режиссер Светозаров

2 марта, в день рождения известного актера Михаила Пореченкова, своими впечатлениями о нем поделился режиссер Дмитрий Светозаров.

«В 1990-е годы, времена коллапса, в том числе российского кинематографа, в поисках приработка я занимался рекламой. На съемках ролика о японских кондиционерах мне привезли Мишу Пореченкова. Помню смешную деталь — он играл в противогазе, но несмотря на это я почувствовал его удивительный дар — чувство юмора и способность его выражать», — рассказал режиссер и сценарист.

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Светозаров и Пореченков подарили зрителям сериал, уже ставший легендой, — «Агент национальной безопасности».