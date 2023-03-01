«Спим в разных спальнях»: Агутин поделился секретом долгих семейных отношений

Элегантный, посвежевший, стройный, в черном костюме. Все это о певце Леониде Агутине, который в среду, 1 марта, посетил Национальную музыкальную премию «Виктория».

К слову, исполнитель в этом году получил награду за своего давнего товарища, Владимира Преснякова. Последний стал «Певцом года».

Агутин попозировал со статуэткой друга и ответил на несколько вопросов прессы. Один из журналистов поинтересовался у музыканта, в чем секрет долгих семейных отношений. Об этом исполнитель может смело рассуждать, как настоящий знаток.

Со своей женой Анжеликой Варум Агутин вместе уже 25 лет, 23 из которых — в официальном браке. И, несмотря на разные слухи и злые языки, артисты продолжают быть вместе. Исполнители действительно очень уважают друг друга.