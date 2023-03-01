«Спим в разных спальнях»: Агутин поделился секретом долгих семейных отношений

Элегантный, посвежевший, стройный, в черном костюме. Все это о певце Леониде Агутине, который в среду, 1 марта, посетил Национальную музыкальную премию «Виктория».
К слову, исполнитель в этом году получил награду за своего давнего товарища, Владимира Преснякова. Последний стал «Певцом года».
Агутин попозировал со статуэткой друга и ответил на несколько вопросов прессы. Один из журналистов поинтересовался у музыканта, в чем секрет долгих семейных отношений. Об этом исполнитель может смело рассуждать, как настоящий знаток.
Со своей женой Анжеликой Варум Агутин вместе уже 25 лет, 23 из которых — в официальном браке. И, несмотря на разные слухи и злые языки, артисты продолжают быть вместе. Исполнители действительно очень уважают друг друга.
Леонид Агутин держит в руках награду. Фото: Teleprogramma.pro
«Каждые пять лет меняется стиль отношений. Люди становятся другими. А еще мы спим в разных спальнях», — разоткровенничался Агутин.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В начале февраля Леонид Агутин показал их с Анжеликой Варум единственную дочь-«американку» в день ее 24-летия. Поклонники заметили, что Елизавета очень похожа на своего отца — тот же носик, есть общие черты.