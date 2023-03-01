«От мужчин инициативы не дождешься»: Клава Кока «уколола» Александра Ревву

В Москве в эту среду, первого марта, проходит церемония вручения российской национальной музыкальной премия «Виктория».
В числе номинантов оказались и Клава Кока с Александром Реввой. В 2022-м году исполнители записали совместный трек «Хочешь», который завоевал популярность у поклонников.
Клава Кока на красной дорожке, правда, появилась одна, но пообещала, что на сцене выступит вместе с Александром Реввой.
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Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Журналистам Клава Кока объявила, что инициатива записать дуэт с Реввой принадлежит ей.
«От мужчин дождешься что ли?! Я шучу. Инициатива музыкального продюсера», - поделилась Клава Кока.