«От мужчин инициативы не дождешься»: Клава Кока «уколола» Александра Ревву

Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Клава Кока высказалась о дуэте с Александром Реввой.

В Москве в эту среду, первого марта, проходит церемония вручения российской национальной музыкальной премия «Виктория». 

В числе номинантов оказались и Клава Кока с Александром Реввой. В 2022-м году исполнители записали совместный трек «Хочешь», который завоевал популярность у поклонников.

Клава Кока на красной дорожке, правда, появилась одна, но пообещала, что на сцене выступит вместе с Александром Реввой.

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Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Журналистам Клава Кока объявила, что инициатива записать дуэт с Реввой принадлежит ей.

«От мужчин дождешься что ли?! Я шучу. Инициатива музыкального продюсера», - поделилась Клава Кока.

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