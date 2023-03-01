Григорий Лепс: «SHAMAN — великолепный певец. Будет дуэт»

В Москве в первый день весны проходит церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
В числе первых знаменитостей на красной дорожке мероприятия появился Григорий Лепс. Одетый во все черное.
Известный музыкант отметил, что в числе его фаворитов двое молодых музыкантов — Ваня Дмитренко и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Григорий Лепс подтвердил, что намерен выступить в паре с автором хита «Встанем».
«SHAMAN — великолепный певец. Будет дуэт», — отметил Григорий Лепс.
Григорий Лепс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Напомним, впервые о намерение записать совместный трек Григорий Лепс и SHAMAN заявили в августе прошлого года. Судя по всему, музыканты представят творение уже скоро.