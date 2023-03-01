Григорий Лепс: «SHAMAN — великолепный певец. Будет дуэт»

В Москве в первый день весны проходит церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

В числе первых знаменитостей на красной дорожке мероприятия появился Григорий Лепс. Одетый во все черное.

Известный музыкант отметил, что в числе его фаворитов двое молодых музыкантов — Ваня Дмитренко и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Григорий Лепс подтвердил, что намерен выступить в паре с автором хита «Встанем».