«Нахожусь в максимально странном состоянии»: Оксана Самойлова улетела в Сочи без Джигана

Стало известно, что модель Оксана Самойлова оказалась без Джигана в Сочи.
Поклонники семьи Джигана и Оксаны Самойловой до конца не понимают, что происходит между мужем и женой. Пока в сети обсуждают возможный развод звезд, Оксана улетела с родителями и детьми отдохнуть в Сочи.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Самойлова отметила, что в ее жизни появились трудности.
«Я сейчас нахожусь в максимально странном состоянии и не могу быть до конца откровенной с вами. Но, я думаю, вы и так все понимаете. И какое счастье, что у меня есть такая прекрасная поддерживающая семья», – заявила Самойлова.
К слову, Самойлова сделала предположение, какой будет в 55 лет. И Оксана ни слова не сказала о муже.
«Только я в 55 на сноуборде, и все мои дети рядом. И дай Бог родителям здоровья, чтобы они тоже на лыжах с нами», – написала Оксана в личном микроблоге.
Напомним, ранее Оксана Самойлова вручила детям автомобиль в стиле Rolls-Royce за 14 миллионов.