«Нахожусь в максимально странном состоянии»: Оксана Самойлова улетела в Сочи без Джигана

Стало известно, что модель Оксана Самойлова оказалась без Джигана в Сочи.

Поклонники семьи Джигана и Оксаны Самойловой до конца не понимают, что происходит между мужем и женой. Пока в сети обсуждают возможный развод звезд, Оксана улетела с родителями и детьми отдохнуть в Сочи.

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Самойлова отметила, что в ее жизни появились трудности.