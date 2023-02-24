Оксана Самойлова вручила детям автомобиль в стиле Rolls-Royce за 14 миллионов

«Я о этой машине мечтала полгода. Влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела летом. Но она сложно добываемая оказалась. Большую часть времени она будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам. И это мой первый в жизни электрокар. Без налогов, бензина и с бесплатными парковками», – добавила Оксана.