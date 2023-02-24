Оксана Самойлова вручила детям автомобиль в стиле Rolls-Royce за 14 миллионов

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала в личном микроблоге, как дарит детям дорогую машину.
Причиной такого подарка несовершеннолетним малышам стало желание Оксаны сделать из своих детей звезд российского YouTube.
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Самойловой пришлось отдать 14 миллионов для приобретения автомобиля. Машина Hongqi класса люкс стала желанным подарком Оксаны для себя и семьи.
«Самый дорогой и большой в их жизни подарок», – заявила блогер.
Оксана Самойлова с детьми у новой машины. Фото: соцсети
«Я о этой машине мечтала полгода. Влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела летом. Но она сложно добываемая оказалась. Большую часть времени она будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам. И это мой первый в жизни электрокар. Без налогов, бензина и с бесплатными парковками», – добавила Оксана.
Напомним, ранее стало известно о продаже машины семьи Анастасии Заворотнюк из-за долгов.