Оксана Самойлова вручила детям автомобиль в стиле Rolls-Royce за 14 миллионов

Оксана Самойлова с детьми

Оксана Самойлова с детьми. Фото: соцсети 

Жена шоумена Джигана решила превратить своих наследников в настоящих звезд.

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала в личном микроблоге, как дарит детям дорогую машину.

Причиной такого подарка несовершеннолетним малышам стало желание Оксаны сделать из своих детей звезд российского YouTube.

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Самойловой пришлось отдать 14 миллионов для приобретения автомобиля. Машина Hongqi класса люкс стала желанным подарком Оксаны для себя и семьи.

«Самый дорогой и большой в их жизни подарок», – заявила блогер.

Оксана Самойлова с детьми у новой машины. Фото: соцсети 

«Я о этой машине мечтала полгода. Влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела летом. Но она сложно добываемая оказалась. Большую часть времени она будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам. И это мой первый в жизни электрокар. Без налогов, бензина и с бесплатными парковками», – добавила Оксана.

Напомним, ранее стало известно о продаже машины семьи Анастасии Заворотнюк из-за долгов. 

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