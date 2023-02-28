«Дикая боль»: Орлова пожаловалась на сложности восстановления после родов

Теледива Ольга Орлова в своих соцсетях рассказала о сложностях восстановления после родов. Красотка пообщалась со своими поклонниками и ответила на несколько волнующих их вопросов.

«Из того, что меня реально беспокоит в плане боли, это ребра. Они разошлись во время беременности и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Это, к сожалению, редко, но бывает», — пожаловалась новоиспеченная мать.

Ольга также отметила, что ей осталось сбросить всего три-четыре килограмма до возвращения в привычную форму. И уточнила, что еще несколько месяцев нужно наблюдать за швами от кесарева сечения.

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