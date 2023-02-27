«Я сумасшедшая мамаша»: Ханна рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения второй дочки

Поклонники Ханны радуются пополнению в семье певицы. При этом фолловеры доверяют Ханне как опытной маме и советуются с ней по поводу приобретения некоторых детских вещей. А Ханна в свою очередь с удовольствием отвечает на вопросы фанатов.

«Я сумасшедшая мамаша, которая не ведется на раскрученные бренды. Я все сама пробую, ищу лучшее, советуюсь с педиатром, читаю отзывы», — ответила на вопросы поклонников Ханна.

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«Малышка ест каждые три часа: в час ночи, в четыре утра и в семь утра», — рассказала Ханна о бессонных ночах.

Также Ханна в последнее время весит 61 кг. После родов певица хочет сбросить еще четыре килограмма для съемок клипа.