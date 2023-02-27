В Латвии отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой в главной роли по мотивам повести Гоголя. Актриса должна была играть в постановке на латышском языке.

Новый Рижский театр заявил об отмене абсолютно всех запланированных спектаклей с участием Хаматовой за несколько часов до первого показа, который должен был состояться в понедельник, 27 февраля.

В качестве причины заявили, что у актрисы «творческий провал».

Хаматова, напомним, сбежала из России в марте прошлого года на фоне сложной мировой ситуации. Актриса побежала спасать свой дом под Ригой за 400 тысяч евро.

Теперь она раздает интервью западным журналистам, в которых поливает грязью Россию. Но и это не помогает ей удержаться в Европе, как показывает практика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».