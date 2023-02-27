У Олега Газманова отобрали квартиры

Олегу Газманову уже с прошлого года запретили въезд в страны ЕС – на него распространяются санкции западных властей. Но это еще не все: оказалось, у артиста отобрали две его квартиры, находящихся в Латвии и в Италии. Газманов купил эти апартаменты еще 15 лет назад, и нередко посещал Италию и Латвию с близкими – отдыхал в перерывах между концертами. Певец возмущен произволом властей этих стран.

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