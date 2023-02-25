Пугачева со шрамом под глазом появилась на публике: еле ходит, но молодится

Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет в Израиле. Поводом стал концерт приехавшей в Израиль Лаймы Вайкуле, с которой примадонна дружит с советских лет. Сопровождал женщину, которая поет, пятый муж Максим Галкин*. Певице уже трудно передвигаться самостоятельно, поэтому он заботливо поддерживал ее и не отходил ни на шаг.

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Как это было, снимали гости в зале. В Сети появилось множество снимков Пугачевой без фильтров. Люди ахнули, когда увидели сморщенное лицо и шрам под глазом у Аллы Борисовны. Причем, она еле могла разогнуться – горб не позволяет даже сидеть ровно. Узнать ее можно разве что по парику с идеально ровными локонами и острому подбородку, который придают моложавости образу.

О том, что Пугачева стала неузнаваема, говорил еще Сергей Соседов, известный музыкальный критик. Он убежден, что признать звезду в толпе случайных прохожих обычному человеку будет невозможно.