«Удар под дых, нож в спину»: Руденко вспомнил, как бросил Повереннову ради другой

Анатолий Руденко вспомнил свое расставание с Дарьей Поверенной, которая была старше его на 10 лет. Пара прожила вместе четыре года. Поговаривали, что против этих отношений была мама актера - Любовь Николаевна. Зато она тепло приняла в семью свою будущую невестку, к которой ее сын ушел после того, как расстался с Поверенновой.

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Познакомившись с Еленой Дудиной, Анатолий Руденко понял, что они созданы друг для друга. Она стала той единственной, которой актер предложил брак. У пары подрастает дочка Милена.

«Хуже тому, кого бросают, безусловно. Это такой удар под дых, нож в спину… Не дай Бог, никому такое испытывать, я до сих пор очень сожалею, что так все произошло. Это жизнь, мы боремся за свое счастье, поэтому надо идти и резать по живому, чтобы ей было лучше и тебе. Зато так мы не потеряем время», - признался Анатолий Руденко.

По материалам YouTube-шоу PROжизнь