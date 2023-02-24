«Будет продана с молотка»: машину Анастасии Заворотнюк отдадут за гроши по причине задолженности

Стало известно, что автомобиль актрисы Анастасии Заворотнюк может быть продан из-за долгов.
Эксперты заявляют, что семье артистки грозит отдать Porsche Panamera стоимостью в несколько миллионов рублей за бесценок. Причиной этого являются долги мамы актрисы Валентины Борисовны. Именно на нее записан автомобиль.
Родительница Заворотнюк задолжала государству 127 тысяч рублей. Потому судебные приставы арестовали машину.
«Если хозяйка и дальше будет игнорировать оплату, наступит реализация имущества: машина будет продана с молотка, долг погашен, а разница в сумме возвращена владельцу», – заявил адвокат Андрей Алешкин.
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«Но главная проблема заключается в том, что аукционная стоимость зачастую объявляется гораздо ниже рыночной, то есть автомобиль может быть продан фактически за бесценок», – поделился эксперт с kp.ru.