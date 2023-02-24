«Будет продана с молотка»: машину Анастасии Заворотнюк отдадут за гроши по причине задолженности

Стало известно, что автомобиль актрисы Анастасии Заворотнюк может быть продан из-за долгов.

Эксперты заявляют, что семье артистки грозит отдать Porsche Panamera стоимостью в несколько миллионов рублей за бесценок. Причиной этого являются долги мамы актрисы Валентины Борисовны. Именно на нее записан автомобиль.