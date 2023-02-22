Стало известно, в какую сумму оценивается состояние жены Шнура

Четвертая жена Сергея Шнурова – Ольга Абрамова – оказалась весьма состоятельной дамой. У нее есть роскошная квартира в центре столицы. Кроме того, в собственности Ольги – недвижимость в элитном жилом комплексе в трех километрах от Кремля, площадь этих апартаментов составляет 508 кв. метров.

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Из гостиной с панорамными окнами открывается вид на Москву-реку. Имеется там и просторная гардеробная со шкафами трехметровой высоты. Дом расположен на закрытой охраняемой территории, на первом этаже к услугам жильцов – рестораны и лаундж-зона. По данным экспертов, вся недвижимость Ольги Абрамовой стоит примерно 1 миллиард рублей, сообщает издание Аrgumenti.ru.