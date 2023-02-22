О капризах Ольги Будиной рассказал именитый режиссер

22 февраля, в день рождения Ольги Будиной, режиссер Владимир Бортко поделился своими впечатлениями о работе с актрисой над фильмом «Идиот».

«Замечательная актриса. Я получил большое удовольствие. Была несколько капризна, но ей это простительно: она очень красивая, поэтому может себе позволить», - отметил Бортко.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поздравляя Будину с днем рождения, он не скупился на добрые пожелания.