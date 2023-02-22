О капризах Ольги Будиной рассказал именитый режиссер

22 февраля, в день рождения Ольги Будиной, режиссер Владимир Бортко поделился своими впечатлениями о работе с актрисой над фильмом «Идиот».
«Замечательная актриса. Я получил большое удовольствие. Была несколько капризна, но ей это простительно: она очень красивая, поэтому может себе позволить», - отметил Бортко.
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Поздравляя Будину с днем рождения, он не скупился на добрые пожелания.
«Всего хорошего в жизни! Счастья, удачи! Я знаю, у нее есть дети, а это — самое главное для мамы. Я ее обнимаю и желаю всяческого добра в этой жизни», - приводит слова народного артиста России издание «РИА ФАН».