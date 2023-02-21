Гарик Харламов проговорился, каким ласковым словом называет Катерину Ковальчук

Актриса из сериала «Гусар» Катерина Ковальчук накануне отметила 30-летие. Юбилей пассия Гарика Харламова праздновала в кругу самых близких в одном из московских ресторанов. Кадрами вечера звезда поделилась в соцсети.

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Был ли рядом сам Харламов, история умалчивает. Однако под снимками он написал трогательное поздравление: «С днем рождения, заяц!» Впрочем, оно осталось без ответа именинницы.

Не оставила без внимания именинницу и названая свекровь. Наталья Харламова тесно и давно дружит с «невесткой» и регулярно обращается к ней в соцсетях. Она опубликовала селфи с Катериной и написала «С юбилеем!» на открытке.

Напомним, Харламов и Ковальчук вместе с 2021 года. Той осенью они вместе вышли в свет. С тех пор люди не могут отследить, насколько серьезны их отношения или они уже все-таки не встречаются.