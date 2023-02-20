Длинноволосый блондин, лицом — мамина копия: Подольская потискала младшего сынишку от Преснякова — большой совсем!

Пока у Натальи Подольской на новых фото выискивают признаки беременности, сама артистка наслаждается семейными посиделками. Она в выходные принимала гостей, к младшему сынишке Ивану тоже пришла подруга. Вместе они устроили танцы, читали стихи и много смеялись.

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Глядя на такого уже большого мальчугана, мама Наташа не сдержалась и бросилась его тискать и нацеловывать. «Любовь моя», — написала артистка в соцсети, куда запостила фото с сыном. Малыш Ванечка уже совсем большой, в октябре ему будет три года. Он растет настоящей копией мамы: ее цвет и разрез глаз, нос и улыбка. Волосы мальчику родители решили отращивать, он точно такой же блондинчик, каким был его старший братик Артемий Пресняков в его возрасте.