«Жаль, что вы от нас так быстро уходите»: стало известно, кто скрывался в костюме Дикобраза на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился второй выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта - шоу «Маска».

В его финале был разоблачен Дикобраз. До того, как участник снял Маску, судьи шоу предположили, что под ней может оказаться Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Сергей Бурунов, Юрий Гальцев. Но правильного варианта не предложил никто!

Когда Дикобраз разоблачился, жюри с удивлением увидели под Маской известного вокалиста Вадима Казаченко.