«Жаль, что вы от нас так быстро уходите»: стало известно, кто скрывался в костюме Дикобраза на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился второй выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта - шоу «Маска».
В его финале был разоблачен Дикобраз. До того, как участник снял Маску, судьи шоу предположили, что под ней может оказаться Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Сергей Бурунов, Юрий Гальцев. Но правильного варианта не предложил никто!
Когда Дикобраз разоблачился, жюри с удивлением увидели под Маской известного вокалиста Вадима Казаченко.
«Вы были настолько гениальны, что у меня даже мысли не было, что это могли быть вы», - сказал Алексей Воробьев. – Браво. Это была работа гениального артиста».
Вадим Казаченко - Дикобраз на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Свое восхищение Вадиму Казаченко выразил и Тимур Родригез.
«Жаль, что вы от нас так быстро уходите. Я наблюдал за вашими выступлениями в шоу «Один в один». Вы были блистательны, одно дело – владеть своим голосом, а другое – когда ты можешь свой голос трансформировать в чей-то», - сказал Тимур Родригез.