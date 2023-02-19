«Осознавал, что на кону его жизнь»: психолог – об эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, 46-летний Роман Костомаров продолжает находиться на лечении в Коммунарке. В клинику спортсмен был доставлен 10 января в тяжелом состоянии, с запущенным воспалением легких.

Чтобы спасти Роману Костомарову жизнь, врачи были вынуждены ампутировать ему стопы ног, поскольку у фигуриста развился сепсис и гангрена.

Клинический психолог Юлия Владис оценила, каким может быть эмоциональное состояние Романа Костомарова после перенесенных операций.

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