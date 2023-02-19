«Осознавал, что на кону его жизнь»: психолог – об эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, 46-летний Роман Костомаров продолжает находиться на лечении в Коммунарке. В клинику спортсмен был доставлен 10 января в тяжелом состоянии, с запущенным воспалением легких.
Чтобы спасти Роману Костомарову жизнь, врачи были вынуждены ампутировать ему стопы ног, поскольку у фигуриста развился сепсис и гангрена.
Клинический психолог Юлия Владис оценила, каким может быть эмоциональное состояние Романа Костомарова после перенесенных операций.
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«Очень многое зависит от самого Романа: насколько он осознает всю серьезность происходящего. Дело в том, что для спортсмена тело – это больше, чем физиология. Это инструмент, с помощью которого он добивается своих целей. Именно оно помогает ему чувствовать себя состоявшейся личностью, это его главная опора.
Ампутация – огромная потеря, но у Романа есть выбор. Либо занять позицию жертвы, либо найти новую точку опоры. Первый вариант явно не про него: он никому не позволит себя жалеть и записывать в неполноценные. Поэтому, я думаю, он начнет искать новый смысл жизни. В некоем роде это даже хорошо, что он самостоятельно принял решение об ампутации: значит он осознавал, что на кону его жизнь», - отметила клинический психолог Юлия Владис.
По материалам vnimanie.prо.