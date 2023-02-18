«Мы уже втроем!»: Ольга Орлова показала отца своей новорожденной дочки

45-летняя Ольга Орлова с головой ушла в материнство. Она родила дочку Аню 6 февраля, малышка уже дома. Телеведущая регулярно показывает свои хлопоты, скрывая (по звездной традиции) личико крохи.

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На этот раз Орлова показала отца своей новорожденной. Это ее второй муж, 56-летний бизнесмен Валерий. Они встречались 2 года, прежде чем узаконить отношения. Видео с танцем было сделано как раз 9 месяцев назад – тогда звезда уже знала, что беременна.

«Этот танец мы танцевали уже втроем! Анечка уже была с нами», - поностальгировала теледива.

Напомним, у Орловой есть взрослый сын Артем, ему 21 год, отцом является бизнесмен Александр Карманов, Ольга была замужем за ним три года.