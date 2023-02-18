Миро унизительно высмеяла Асмус за свидание под фонарем: «Где еще обжиматься? Не дома у Гарика же»

Скандальный блогер ткнула подписчиков и саму Асмус в недавнюю историю из личного Кристины – вскрылось, что она до сих пор живет с бывшим мужем Гариком Харламовым, хотя развелись они еще в 2020 году. Миро допустила, что актрисе, может быть, так нравится, строить любовь на улице («не дома у Гарика же», логично заметила блогер).

«Где еще обжиматься, если не на улице? Не дома у Гарика же. Нет, если Кристине нравится, то пожалуйста - никто не против. Лишь была бы счастлива. Ну, а то, что в 34 года не может съехать в свою квартиру, так это не беда – многие так живут. Кто с родителями, кто вот – с бывшим мужем.

Хочется, конечно, пожелать Кристинке счастья. Чтобы роль хорошая нашла ее, чтобы в жизни все сложилось. И жилья отдельного» - написала скандальный обозреватель в своем блоге.