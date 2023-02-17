«Тупой принц и его глупая жена»: мультсериал «Южный парк» высмеял Гарри и Меган

15 февраля злободневный и бессовестный анимационный сериал «Южный парк» (South Park) выпустил серию с персонажами, отдаленно напоминающими принца Гарри и Меган Маркл.

Эпизод под ироничным названием «Всемирный тур конфиденциальности» представил публике рыжебородого принца Канады и его жену. При этом первый недавно написал книгу. Намеков как бы достаточно, чтобы провести нужные аналогии.

В серии высмеивается, как известная пара стремится к уединению и конфиденциальности, но при этом рассказывает о себе «из каждого утюга».