«Тупой принц и его глупая жена»: мультсериал «Южный парк» высмеял Гарри и Меган

15 февраля злободневный и бессовестный анимационный сериал «Южный парк» (South Park) выпустил серию с персонажами, отдаленно напоминающими принца Гарри и Меган Маркл.
Эпизод под ироничным названием «Всемирный тур конфиденциальности» представил публике рыжебородого принца Канады и его жену. При этом первый недавно написал книгу. Намеков как бы достаточно, чтобы провести нужные аналогии.
В серии высмеивается, как известная пара стремится к уединению и конфиденциальности, но при этом рассказывает о себе «из каждого утюга».
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В YouTube есть трейлер данного эпизода, в котором главные герои шоу обсуждают эту колоритную парочку.
«Это сводит меня с ума! Меня уже тошнит постоянно слышать о них, но от них никуда не деться! Они везде, даже у меня на лице!» - возмущается за обедом персонаж «Южного парка» Кайл.
«Слушай, нам тут всем плевать на тупого принца и его глупую жену», - ответил его друг Стэн.
Значит, такое отношение у рядовых американцев к Гарри и Меган?