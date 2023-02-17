Бузова в тесном купальнике возлежала в пруду: тыл всплыл

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова улетела в Африку, чтобы снимать новый сезон экстремального шоу. Но время на отдых у блондинки регулярно появляется, и она стремится не только расслабиться, но и сделать контент для своих соцсетей, поскольку с поклонниками на связи круглосуточно.

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На сей раз красотка нашла уникальное место – пруд с водопадом. И поспешила запечатлеться в окружении дикой природы, расположившись в воде.

Бузова в тесном монокини прилегла в прохладную воду, растянувшись на камушках. Чтобы побудоражить воображение фанатов, она повернулась тылом к камере, демонстрируя пышные ягодицы.