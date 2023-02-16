Влажная Волочкова в розовом бикини вынырнула из купели: вот что бывает, когда трусы не по размеру

Звезда балета Анастасия Волочкова не может отойти от отпуска на Мальдивах по сей день. Артистка отдыхала почти две недели в январе и теперь все время вспоминает о своем путешествии. Даже когда купается в ледяной бочке, все равно ностальгия по теплому океану и горячему песочку не покидает ее.

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Накануне вечером Волочкова устроила купания после баньки и занырнула в купель, стоящую посреди двора. Позируя для фото, Анастасия предстала пред камерой в розовом мини-бикини.

«Свежо… Не Мальдивы, конечно», - пошутила артистка.

Люди заметили, что Волочкова выбрала купальник не по размеру, и указали на слишком малые стринги. Ластовица трусов едва прикрывает интимное место, его странный вид слишком бросается в глаза, уверяют фолловеры, и критикуют артистку за беспечность.