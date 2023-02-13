Почему на самом деле Михаил Ефремов отказался сменить заключение на принудительные работы

Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, обратился в суд с просьбой прекратить ходатайство о замене лишения свобода принудительными работами. Это вызвало недоумение среди поклонников актера, но все объясняется довольно просто. На самом деле, как поведал некий информированный источник, у Ефремова другие планы — он надеется на условно-досрочное освобождение.
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«Они просто поменять хотят ходатайство, оно было о переводе на принудительные работы, а у него уже срок подошел и на УДО. Характеристики хорошие, видимо, посоветовали сразу на УДО. Принудительные — все равно жить там придется, на поселении. А так — по месту регистрации», — цитирует своего источника издание «РИА ФАН».