Почему на самом деле Михаил Ефремов отказался сменить заключение на принудительные работы

Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, обратился в суд с просьбой прекратить ходатайство о замене лишения свобода принудительными работами. Это вызвало недоумение среди поклонников актера, но все объясняется довольно просто. На самом деле, как поведал некий информированный источник, у Ефремова другие планы — он надеется на условно-досрочное освобождение.

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