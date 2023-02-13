«Надо было сначала все проверить, а не позориться»: Александр Добровинский раскритиковал адвокатов Михаила Ефремова

В этот понедельник, 13 февраля, стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой отозвать ранее поданное ходатайство своих адвокатов. Еще в январе защитники просили инстанцию от имени Ефремова заменить ему оставшийся срок наказания в колонии принудительными работами.

Теперь же Михаил Ефремов от работ решил отказаться. Тут же было выдвинуто предположение, что актер рассчитывает в скором времени выйти на свободу по УДО, потому и не согласен на принудительные работы.

Известный адвокат Александр Добровинский в комментарии для Teleprogramma.pro усомнился в таком положении вещей. Он уверен, что ходатайство, поданное в январе, — не что иное, как просчет в работе адвокатов Михаила Ефремова.

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