Надеется на скорое освобождение? Осужденный за смерть человека Михаил Ефремов отказался от принудительных работ

Известный актер Михаил Ефремов, отправленный на семь с половиной лет в колонию за гибель в ДТП человека, попросил суд не заменять ему пребывание в местах заключения на принудительные работы.
«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщили в суде.
Рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова назначено на 17 февраля.
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Напомним, ранее адвокаты Михаила Ефремова просили суд заменить ему оставшийся срок заключения в колонии на принудительные работы. Сделано это было по желанию Ефремова. Есть мнение, что теперь заключенный Михаил Ефремов отказывается от принудительных работ в связи с тем, что надеется выйти на свободу в ближайшее время — по УДО.
По материалам ТАСС