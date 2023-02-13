Надеется на скорое освобождение? Осужденный за смерть человека Михаил Ефремов отказался от принудительных работ

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

Актер Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой не заменять ему отбывание наказания в колонии на принудительные работы.

Известный актер Михаил Ефремов, отправленный на семь с половиной лет в колонию за гибель в ДТП человека, попросил суд не заменять ему пребывание в местах заключения на принудительные работы.

«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщили в суде.

Рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова назначено на 17 февраля.

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Напомним, ранее адвокаты Михаила Ефремова просили суд заменить ему оставшийся срок заключения в колонии на принудительные работы. Сделано это было по желанию Ефремова. Есть мнение, что теперь заключенный Михаил Ефремов отказывается от принудительных работ в связи с тем, что надеется выйти на свободу в ближайшее время — по УДО.

По материалам ТАСС

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