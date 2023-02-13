Надеется на скорое освобождение? Осужденный за смерть человека Михаил Ефремов отказался от принудительных работ

Напомним, ранее адвокаты Михаила Ефремова просили суд заменить ему оставшийся срок заключения в колонии на принудительные работы. Сделано это было по желанию Ефремова. Есть мнение, что теперь заключенный Михаил Ефремов отказывается от принудительных работ в связи с тем, что надеется выйти на свободу в ближайшее время — по УДО.

По материалам ТАСС