«Настоящая истерика»: первая реакция Костомарова после ампутации стоп

За жизнь российского фигуриста Романа Костомарова по-прежнему борются лучшие врачи Москвы. Спортсмену удалили стопы, чтобы остановить агрессивную гангрену, свое согласие он подписал сам. Медсестра рассказала журналистам, что это решение далось Костомарову тяжело.

«Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату. И это понятно, ведь человек стал инвалидом, была настоящая истерика», — заявил источник Дни.ру.

Сейчас врачи борются за пальцы рук спортсмена. Некроз, к сожалению, пока не отступает.

Мы желаем здоровья любимому спортсмену! Держись!

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