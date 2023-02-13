«Ее сразу везде запретили»: Киркоров раскрыл инсайдеровскую информацию о Пугачевой во время шоу «Маска»

«А вы знаете историю этой песни? Это такая инсайдеровская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили.

И когда Алла Пугачева в 1975-м году принесла грандиозную победу нашей стране в Болгарии на «Золотом Орфее», исполнив «Арлекино», то через год руководство телевидения ее вызвало и сказало, что она поедет на конкурс в Сопот. Пугачева ответила, что исполнит там то, что хочет она. И она поехала с песней «Все могут короли».

Страна услышала песню «Все могут короли» в прямой трансляции с конкурса, и деваться было уже некуда», - рассказал Филипп Киркоров.