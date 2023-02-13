«Ее сразу везде запретили»: Киркоров раскрыл инсайдеровскую информацию о Пугачевой во время шоу «Маска»

В минувшее воскресенье, 12 февраля, в эфир НТВ вышел первый выпуск четвертого сезона самого засекреченного шоу - «Маска».
После выступления Пиковой дамы, исполнившей хит Аллы Пугачевой «Все могут короли», не смог сдержать эмоций председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров.
«Это такой приемчик – запретный, но приятный во всех отношениях. Во-первых, конечно же, услышать родной, любимый... голос Аниты Цой – это большая радость», - пошутил Филипп Киркоров.
Затем поп-король решил напомнить публике историю хита Аллы Пугачевой, который в 70-е годы прошлого столетия знала вся страна. Филипп Киркоров рассказал историю, которую знает от Аллы Пугачевой.
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Пиковая дама на шоу «Маска». Фото: НТВ
«А вы знаете историю этой песни? Это такая инсайдеровская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили.
И когда Алла Пугачева в 1975-м году принесла грандиозную победу нашей стране в Болгарии на «Золотом Орфее», исполнив «Арлекино», то через год руководство телевидения ее вызвало и сказало, что она поедет на конкурс в Сопот. Пугачева ответила, что исполнит там то, что хочет она. И она поехала с песней «Все могут короли».
Страна услышала песню «Все могут короли» в прямой трансляции с конкурса, и деваться было уже некуда», - рассказал Филипп Киркоров.