«В моей власти сделать так»: Киркоров пригрозил Тодоренко выгнать ее из жюри шоу «Маска»

Судьи проекта НТВ «Маска» Филипп Киркоров и Регина Тодоренко устроили перепалку под занавес первого выпуска четвертого сезона шоу.

Когда на сцену вышла последняя Маска - Скорпион - Филипп Киркоров заявил, что под ней высокий человек, Регина Тодоренко в пику ему стала настаивать, что у Скорпиона каблук семь сантиметров.

«Я же девушка, я хорошо вижу!» - сказала Регина Тодоренко. «Это что за намеки? Значит, я плохо вижу?» - возмутился Филипп Киркоров. «Ну, возраст там, все такое…» - отшутилась Тодоренко.

В ответ Филипп Киркоров пообещал, что уберет Регину Тодоренко из жюри проекта.

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