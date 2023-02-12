«В моей власти сделать так»: Киркоров пригрозил Тодоренко выгнать ее из жюри шоу «Маска»

Судьи проекта НТВ «Маска» Филипп Киркоров и Регина Тодоренко устроили перепалку под занавес первого выпуска четвертого сезона шоу.
Когда на сцену вышла последняя Маска - Скорпион - Филипп Киркоров заявил, что под ней высокий человек, Регина Тодоренко в пику ему стала настаивать, что у Скорпиона каблук семь сантиметров.
«Я же девушка, я хорошо вижу!» - сказала Регина Тодоренко.
«Это что за намеки? Значит, я плохо вижу?» - возмутился Филипп Киркоров.
«Ну, возраст там, все такое…» - отшутилась Тодоренко.
В ответ Филипп Киркоров пообещал, что уберет Регину Тодоренко из жюри проекта.
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«Какой возраст? Это просто какая-то хулиганка! Впереди пятый сезон и в моей власти сделать так, что останутся только я, Лера и Тимур», - пообещал Регине Тодоренко Филипп Киркоров.