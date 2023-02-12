«Он меня потащил и поцеловал»: Безрукова раскрыла подробности знакомства с Сергеем

Бывшая жена Сергея Безрукова Ирина раскрыла тайну из своей личной жизни в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион». Актриса рассказала, как на самом деле они познакомились со звездой «Бригады».
Она тогда была замужем за актером Игорем Ливановым. А Безрукова встретила, когда пришла на встречу к режиссеру Ивану Дыховичному. Она очень понравилась Сергею, он оказывал ей знаки внимания. Но Ирина не реагировала.
Ирина в то время много фотографировала и однажды решила подарить Безрукову несколько снимков, на которых он был удачно запечатлен.
«Не успела я достать фотографии, как он меня потащил за угол в метро и поцеловал», - рассказала она.
Вскоре Безрукова поняла, что влюбилась и призналась во всем Ливанову.
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