«Был период, когда я не хотела его видеть»: Ирина Безрукова призналась, как ей работается под руководством бывшего мужа

Ирина Безрукова является известной актрисой. Она не только снимается в кино, но и играет в театре. Примечательно, что после развода с Сергеем Безруковым она не оставила свою работу. До сих пор Ирина трудится в Губернском театре, где художественным руководителем является ее бывший муж.

Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион» решила узнать у артистки, каково работать под руководством своего экс-возлюбленного.