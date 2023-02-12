«Был период, когда я не хотела его видеть»: Ирина Безрукова призналась, как ей работается под руководством бывшего мужа

Ирина Безрукова является известной актрисой. Она не только снимается в кино, но и играет в театре. Примечательно, что после развода с Сергеем Безруковым она не оставила свою работу. До сих пор Ирина трудится в Губернском театре, где художественным руководителем является ее бывший муж.
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион» решила узнать у артистки, каково работать под руководством своего экс-возлюбленного.
«Все верно! Сергей Витальевич Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра, в котором я играю в одном спектакле. Другое дело, что встретить Сергея в коридорах театра не так просто, потому что он все время занят, он в разъездах. Очень часто бывает так, что когда я играю в театре, его даже в здании нет», – пояснила звезда.
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Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Но потом актриса все же не стала утаивать, что первое время ей было тяжело. Она не хотела лишний раз видеть бывшего мужа, когда они пережили болезненный развод.
«Сейчас уже приходит это ощущение. По-началу это было непросто. У меня были мысли, я боялась, что я не справлюсь и не смогу вообще войти. Был период, когда я не хотела никак вообще его нигде увидеть. Было просто больно. Но у меня перевешивало. Так получилось, что прямо со мной близких людей не осталось. А люди театра протягивали мне руку помощи», – поделилась она.