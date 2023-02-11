Тина Канделаки выдвинула версию, почему Тимур Батрутдинов одинок к 45 годам

11 февраля отмечает день рождения российский комедиант Тимур Батрутдинов. В 2023 году ему исполнилось 45 лет.

Звезду Comedy Club в социальной сети поздравила исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки.

«Дорогой Тимур! Ты честный, порядочный и один из самых добрых людей, которых я знаю в нашем жестоком мире шоу-бизнеса, - написала медиаменеджер в Telegram. - Видимо, ты настолько добр, что даже не можешь выбрать ту самую единственную, потому что не можешь отказать всем остальным. Но шутки в сторону, твое большое сердце заслуживает большой любви, и я тебе ее искренне желаю!»