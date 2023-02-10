«Кровоток на ноге не восстанавливается»: Костомарову грозит новая операция

Российский фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Госпитализировали спортсмена с пневмонией, но из-за инфекции, попавшей в ослабленный организм, у него начался развиваться некроз конечностей.

По некоторым данным, Костомарову уже удалили обе стопы, врачи борются за его жизнь как могут. Но пока стабилизировать его состояние не удается.

«Кровоток на ноге не восстанавливается, поэтому врачи думают, что им придется ампутировать стопу по кость», — заявил источник РЕН-ТВ.

Крайние меры помогают сохранить жизнь Костомарову. Он борется изо всех сил.

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